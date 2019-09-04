Псков, 4 сентября, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Псковский академический театр драмы имени Пушкина покажет спектакль «Река Потудань» для участников V Восточного экономического форума. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе театра, псковские актёры выступят на Приморской сцене Мариинского театра 6 сентября.

Пьер Огюст Ренуар. В театре. 1894

Спектакль главного режиссёра Псковского театра драмы Сергея Чехова «Река Потудань» по повести Андрея Платонова был номинантом Национальной театральной премии России «Золотая маска» в шести номинациях, участвовал в Александринском фестивале в Петербурге, в Платоновском фестивале в Воронеже, в архангельском фестивале «Европейская весна». Режиссер спектакля Сергей Чехов в марте 2019 года стал лауреатом премии президента России для молодых деятелей искусств.

Отметим, что в культурную программу также включены выставки от флорентийской галереи Уффици и московской Третьяковской галереи, гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, выступления джазовой певицы Мики Миямото из Японии и нидерландского пианиста Роона Стаала, вечер индийского танца «Неизведанные моря» от Drishtikon Dance Group из Нью-Дели, премьера балета «Дон Кихот» Минкуса на Приморской сцене Мариинского театра, Дни якутского кино.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гастроли во Владивостоке станут началом сентябрьского гастрольного тура Псковского театра драмы.