Кишинёв, 4 сентября, 2019, 21:06 — ИА Регнум. Правительство Молдавии 4 сентября начало процедуру аннулирования решения о передаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Как передает ИА REGNUM, кабинет министров аннулировал сразу четыре решения, которые касались концессии аэропорта.

Airport.md Международный аэропорт Кишинева

А премьер-министр Майя Санду заявила, что правительство обратится в суд, чтобы расторгнуть контракт. И необходимые для этого документы уже готовятся.

Аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.

В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. Тогда власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева.

По словам премьер-министра Майи Санду, процедура продажи не завершена, и она не может быть завершена пока на имущество наложен арест. Санду добавила, что правительство продолжает изучать обстоятельства и условия соглашения о концессии и то, может ли оно быть разорвано, чтобы аэропорт был возвращен государству.

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что власти заблокировали сделку по смене владельцев концессионера Кишиневского аэропорта, а само соглашение о концессии может быть разорвано.

Отметим, что интерес к аэропорту Кишинева также проявляли ряд российских компаний.