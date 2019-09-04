Москва, 4 сентября, 2019, 20:54 — ИА Регнум. На Международной космической станции стало не хватать места для хранения грузов. Об этом сообщил Центру управления полетами российский космонавт Александр Скворцов.

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По словам Скворцова, при размещении доставленных грузов на Международной космической станции специалисты не учитывают объем мест для их хранения.

«У нас складываются такие традиции не очень хорошие», — констатировал космонавт Скворцов.

В качестве примера он рассказал, что специалисты предложили разместить грузы за панелью в одном из модулей, однако там вообще нет места.

Он отметил, что космонавтам приходится отступать от инструкций специалистов и размещать грузы в других местах, что, конечно, тоже не очень хорошо.

В ЦУПе пообещали, что обратят внимание на эту проблему и учтут пожелания космонавтов.