Нальчик, 4 сентября, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали с горы Эльбрус альпиниста из Москвы, получившего травму ноги. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба управления МЧС России по Кабардино-Балкарии

По информации ведомства, перед восхождением альпинист 1990 года рождения зарегистрировал свой маршрут в МЧС. Находясь на высоте 3800 метров мужчина получил травму и запросил помощи.

На место были направлены пятеро спасателей, альпинист был эвакуирован на поляну «Азау», где его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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