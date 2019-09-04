Киев, 4 сентября, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины сегодня, 4 сентября, назначил депутата партии «Слуга народа» Ирину Верещук новой представительницей правительства в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

Reina1212 Ирина Верещук

Объявляя о назначении, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что исполнительная и законодательная ветви власти согласовали общие принципы взаимодействия с тем, чтобы сотрудничество и работа были «максимально эффективными».

«Мы хотели бы, чтобы народные депутаты были привлечены к разработке законопроектов еще на этапе, когда они зарождаются в правительстве, и делаем сейчас все организационные действия для этого», — добавил глава кабмина.

Отдельно он подчеркнул, что Верещук является «прекрасной женщиной» и имеет юридическое образование.

ИА REGNUM отмечает, что Верещук получила на Украине известность в 2013 году, когда была мэром городка города Рава-Русская в Галичине, недалеко от границы с Польшей. Когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович не стал подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, Верещук публично призвала Брюссель подписать отдельное соглашение об ассоциации с городом Рава-Русская. Политик подчеркнула территориальную и ментальную близость своего города с ЕС, а решение правительства свернуть евроинтеграционные процессы назвала «антиукраинскими». Также она заявила, что жители города отказываются подчиняться решениям официального Киева.

Покинула пост мэра города Верещук в начале 2015 года, и также со скандалом — обвинив центральные власти в отборе денег у регионов вопреки реформе децентрализации.