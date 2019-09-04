Кострома, 4 сентября, 2019, 20:02 — ИА Регнум. В Костромской области реализуется проект для школьников «Билет в будущее», сообщает пресс-служба губернатора региона.

Adm44.ru

Ученики 6−11 классов имеют возможность познакомиться с самыми разными профессиями и попробовать свои силы на практике. Планируется, что в проекте примут участие пять тысяч учеников из 23 школ области.

Методика профориентации для костромских школьников основана на исследованиях экспертов WorldSkills Russia и состоит из трех этапов. Каждый из них помогает ответить на вопросы: «Как осознанно выбрать профессию?», «Какие у меня способности?», «Какие сферы мне интересны и что я знаю о них?». Затем каждый из респондентов получает портфолио с комментариями специалистов и рекомендациями по выбору будущей профессии, а также с советами по дальнейшему обучению.

У каждого участника проекта будет личный кабинет на сайте, где будут храниться все эти данные.

Проект для школьников «Билет в будущее» работает в Костромской области в рамках нацпроекта «Образование».