Киев, 4 сентября, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Страны — члены Европейского союза пришли к соглашению о продлении санкций против России, сообщил 4 сентября экс-президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Twitter.

President.gov.ua Пётр Порошенко

По мнению Порошенко, это является подтверждением «надёжности фундамента единства с Украиной», построенного в период его президентства.

«Хорошие новости из Брюсселя: государства — члены ЕС согласовали продление на новый срок замораживания активов и визовых ограничений против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины», — написал он в Twitter.

Порошенко выразил благодарность «европейским партнерам» за их «борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности» Украины, однако не пояснил, каким образом это может изменить позицию России, на которую санкции никак не повлияли за все пять лет с момента их введения.