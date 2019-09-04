Киев, 4 сентября, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Мэр Киева и глава киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко назвал решение нового кабинета министров Украины о своем увольнении с должности председателя КГГА незаконным. Об этом он заявил сегодня, 4 сентября, на брифинге.

Gov.ua Виталий Кличко

Напомним, что должность мэра Киева — выборная, а должность главы КГГА — назначаемая. Однако, по определению Конституционного суда Киева, президент Украины обязан назначить на должность главы КГГА того, кто выиграл выборы мэра Киева.

Последним, кто выигрывал выборы мэра Киева, был Кличко. Однако он считается человеком из старой властной команды, которую возглавлял экс-президент Петр Порошенко, при том что между ними также были разногласия.

С приходом к власти президент Владимира Зеленского был взят курс на тотальное обновление украинской власти. Зеленскому нужно, чтобы столицу возглавлял его человек, а не близкий к экс-президенту Порошенко Кличко.

Команда Зеленского решила устроить в городе двоевластие — снять Кличко с должности главы КГГА и назначить на нее верного Зеленскому человека.

«Правительство сделало шаг, чтобы в столице было двоевластие, по сути, прямое президентское управление… То, что происходит, незаконно», — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что «уволить» его могут только сами киевляне.