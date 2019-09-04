Липецк, 4 сентября, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Липецкой области ООО «Лебедянское» привлекли к административной ответственности за массовую гибель пчел на территории Лебедянского района. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Улей

Хозяйство ООО «Лебедянское» применяло пестицид на культуре, для которой он не предназначен. Организация не проводила ежегодное эколого-токсикологическое обследование почв, а находящиеся на складе пестициды учитывались и хранились с нарушением санитарных норм.

После проверки было возбуждено четыре административных дела по статьям «Нарушение хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое может повлечь причинение вреда окружающей среде» и «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв». Должностное лицо ООО «Лебедянское» оштрафовали на 52 тысячи рублей, а юридическое лицо — на 210 тысяч.