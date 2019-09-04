Калининград, 4 сентября, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Открывшийся в этом, 2019 году, в Калининграде филиал всероссийского инновационного проекта в сфере тестирования детей на предрасположенность к занятиям спортом протестировал уже свыше 2 тыс. детей в возрасте 6−12 лет, сообщила сегодня, 4 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Gov39.ru Тестирование

Алгоритм системы российского производства учитывает порядка 150 показателей текущего состояния и перспективного развития организма ребёнка.

Калининградская область вошла в список восьми пилотных субъектов РФ, где проходит эта программа. Соглашение было подписано в 2018 году на форуме «Россия — спортивная держава» в Ульяновске. Реализует программу некоммерческая физкультурно-спортивная организация «Стань чемпионом».