При поддержке Газпромбанка запущены 3 новые станции метро Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, в Санкт-Петербурге в присутствии врио губернатора Александра Беглова запустили три новые станции метро Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», говорится в сообщении Газпромбанка, обеспечившего финансовой гарантией завершение строительства. Поезда с пассажирами пока ходить не будут, станции работают в тестовом режиме
Участок протяженностью более 5 км свяжет город с крупнейшим пригородом Колпино. Его пропускная способность составит 40 пар поездов в час, что позволит перевозить около 1 млн. человек в сутки.
Глава компании «Метрострой», генерального подрядчика проекта строительства, выразил особую благодарность Газпромбанку, который оказал поддержку. В том числе банк пошел навстречу попавшему в сложное положение «Метрострою», и предоставил более 3,8 млрд руб. банковской гарантии.
«Метрострой» в 2014 году получил контракт на строительство станций стоимостью 26 млрд руб. Кризис у подрядчика случился в начале 2019 года, когда он оказался на грани банкротства, а город объявил о разрыве контракта.
После переговоров с ФНС и администраций Санкт-Петербурга, а также при финансовой поддержке Газпромбанка, «Метрострой» смог не только избежать банкротства, но продолжить и завершить строительство объекта.