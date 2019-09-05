Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, в Санкт-Петербурге в присутствии врио губернатора Александра Беглова запустили три новые станции метро Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», говорится в сообщении Газпромбанка, обеспечившего финансовой гарантией завершение строительства. Поезда с пассажирами пока ходить не будут, станции работают в тестовом режиме

ОАО «Метрострой»

Участок протяженностью более 5 км свяжет город с крупнейшим пригородом Колпино. Его пропускная способность составит 40 пар поездов в час, что позволит перевозить около 1 млн. человек в сутки.

Глава компании «Метрострой», генерального подрядчика проекта строительства, выразил особую благодарность Газпромбанку, который оказал поддержку. В том числе банк пошел навстречу попавшему в сложное положение «Метрострою», и предоставил более 3,8 млрд руб. банковской гарантии.

«Финансовое сопровождение проекта — это одна из составляющих успешной реализации такого сложного и уникального строительства, как новые станции метрополитена. Мы благодарны Газпромбанку за все шесть лет работы, за содействие и помощь, которые оказывались нам на всех уровнях», — отметил генеральный директор Метростроя Николай Александров.

«Мы гордимся тем, что данный проект был реализован при самой активной поддержке Банка и строительство новых станций метро, способствующее поступательному развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, успешно завершено», — прокомментировал зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. «Финансирование создания крупных инфраструктурных объектов — одно из приоритетных направлений деятельности Газпромбанка», — прокомментировал Хачатуров.

«Метрострой» в 2014 году получил контракт на строительство станций стоимостью 26 млрд руб. Кризис у подрядчика случился в начале 2019 года, когда он оказался на грани банкротства, а город объявил о разрыве контракта.

После переговоров с ФНС и администраций Санкт-Петербурга, а также при финансовой поддержке Газпромбанка, «Метрострой» смог не только избежать банкротства, но продолжить и завершить строительство объекта.