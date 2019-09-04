Оренбург, 4 сентября, 2019, 18:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области группа из 13 автоподставщиков отдана под суд. Преступления совершались в октябре 2014-го — апреле 2018 года, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Их обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования. В апреле 2018 года полицейскими были пойманы двое 30-летних жителей Оренбурга, которые руководили группировкой, занимавшейся инсценировками ДТП на улицах города, не оснащённых видеонаблюдением.

Автомашины для инсценировок использовались дорогостоящие. Кроме того, участники группы покупали целые детали кузова, которые переставлялись на повреждённые машины, а по окончании инсценировки ДТП менялись назад.

Затем злоумышленники оформляли документы о ДТП, обращались в страховые компании и там получали возмещения. Всего они причинили организациям ущерб в размере больше 7 млн рублей.

Двое руководителей группы находятся под домашним арестом. Остальные 11 — под подпиской о невыезде. А дело передано в Ленинскую прокуратуру Оренбурга для утверждения обвинительного заключения.