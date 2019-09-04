Киев, 4 сентября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. «Рынку земли в Украине — быть!» — с таким заявлением сегодня, 4 сентября, выступил советник президента Зеленского по экономике Олег Устенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

Советник признал, что на сегодня существуют спорные тактические вопросы введения рынка земли — в частности, кому и сколько в одни руки отдавать, как забрать актив у того, кто его не использует, как осуществлять надзор за севооборотом, допускать или нет иностранцев и т.д.

«Тактические вопросы должны быть решены, как и в любом другом случае, поиском компромисса. И Верховная рада, и команда нового объединенного министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства должны стать модераторами процесса по введению рынка земли», — заявил Устенко.

Советник Зеленского также отреагировал на мнения ряда экспертов о том, что иностранцы будут вести хозяйство так, что качество земли на Украине очень быстро ухудшится.

«Стоимость земли — как и любого другого актива — зависит от его качества. Наша земля — плодородна. Уровень плодородности нашей земли гораздо выше, чем у большинства жителей планеты Земля… Владелец любого актива не будет заинтересован в том, чтобы его стоимость снижалась. Предположение о том, что он будет его осознанно портить — не логично. Владелец любого актива всегда заинтересован в так называемом capital gain (приросте капитальной стоимости актива)», — резюмировал Устенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что принять закон о продаже земли можно быстро, а вот запустить рынок земли нужно «правильно», и это потребует некоторого времени. Он также отметил, что Украина будет при внедрении рынка земли ориентироваться на Польшу.