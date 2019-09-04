Владивосток, 4 сентября, 2019, 18:27 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты населения России Максим Топилин высказался относительно перспектив введения четырехдневной рабочей недели в стране. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 сентября, на Восточном экономическом форуме.

Government.ru Максим Топилин

По словам министра Топилина, переход на четырехдневную рабочую неделю — процесс долгий и в течение ближайших лет решен не будет. В качестве примера Топилин привел переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную, который произошел в 60-х годах XX века в СССР.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это всё достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967−1968 годы. Сколько лет прошло?» — сказал Топилин.

Также он заявил, что в мире якобы не прецедентов, чтобы какая-либо страна переходила на четырехдневную рабочую неделю.

В свою очередь министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что введение четырехдневной рабочей недели — это перспектива, и неблизкая.

«Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — сказал Орешкин.