Щёлково, Московская область, 4 сентября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка госпитализирована после падения с балкона в подмосковном городе Щёлково. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.

Ребёнок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, а также травмами грудной клетки и живота.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Следователи намерены установить все обстоятельства инцидента, после чего будет принято процессуальное решение.