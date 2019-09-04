Калуга, 4 сентября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. К продаже билетов на рейсы, которые будут осуществлять в осенне-зимний период, приступили авиакомпании, выполняющие полёты из международного аэропорта «Калуга»

Klf.aero В международном аэропорту «Калуга»

Как сообщили 4 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре калужской воздушной гавани, так, самолёты авиакомпании S7 четыре раза в неделю будут летать в Санкт-Петербург, авиалайнеры «Азимут» дважды в неделю будут летать в Калининград, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды и в Ростов-на-Дону. Самолётами «РусЛайн» можно будет четыре раза ы неделю улететь в Санкт-Петербург и два раза в неделю — в Екатеринбург.

В итоге у жителей Калужской области появилась возможность заранее спланировать свои поездки на новогодние и другие праздники и приобрести билеты на сайтах авиакомпаний и непосредственно в международном аэропорту «Калуга».