Екатеринбург, 4 сентября, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга одобрила новых аудиторов городской Счётной палаты. Об этом сообщает ЕАН.

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Кандидатуры представил глава екатеринбургской палаты Андрей Парунин.

В аудиторы предложено взять помимо действующего аудитора Ларисы Волощёнко инспекторов палаты Елену Якимову и Андрея Сасадских, а также управляющую одной из стоматологических клиник города Гульнару Давлетгарееву.

Окончательное решение о согласовании депутаты примут на заседании гордумы 10 сентября.

Ранее дума увеличила штат аудиторов палаты до двух человек. Парунин объяснял, что ему не хватает штатных работников для осуществления ревизорских функций.