Владивосток, 4 сентября, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил с докладом о проблемах его региона на заседании президиума Государственного совета России в рамках Восточного экономического форума.

Maarten Южно-Сахалинск

По словам Лимаренко, основные проблемы Сахалинской области — это жилье и дороги.

Что касается жилья, то нуждающимися в улучшении жилищных условий являются 15 тысяч семей. Проблему эту решают по нескольким направлениям. Увеличивается ввод жилья в эксплуатацию. До конца 2019 года по плану в эксплуатацию должны быть введены 500 тыс. квадратных метров жилья.

Также продолжает работать специальное ипотечное агентство, силами которого построено около 50 жилых домов. Получающие дальневосточный гектар, многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и начинающие специалисты могут рассчитывать на льготную ипотеку.

Проблему жилья необходимо решать для того, чтобы удерживать молодежь в регионе.

Что касается дорог, то их протяженность на Сахалине составляет всего три тысячи километров, что, по мнению Лимаренко, слишком мало. Нужно построить еще как минимум тысячу километров дорог.