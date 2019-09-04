Симферополь, 4 сентября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Из-за повышенной пожарной опасности в Крыму запретили посещать леса. Об этом 4 сентября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«В целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также въезда транспортных средств и проведения определенных видов работ на 21 календарный день», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса.

Об этом: Пожар в Крыму уничтожил почти 200 гектар леса