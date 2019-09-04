Шэньчжэнь, Китай, 4 сентября, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Пилотным регионом по обеспечению полного охвата населения мобильной связью поколения 5G становится китайский Шэньчжэнь — мегаполис первой линии, расположенный в южной приморской провинции Гуандун, сообщает 4 сентябряСиньхуасо ссылкой на итоги совещания местных властей.

(сс) xiquinhosilva Шэньчжэнь

Для решения этой задачи до конца 2019 года в городе будет построено 45 тысяч базовых станций. Реализация проекта осуществляется городским управлением промышленности и информатизации, а также филиалами сотовой связи компаний China Telecom и China Unicom. В первую очередь новой связью будут охвачены экстренные службы жизнеобеспечения, а также морской порт.