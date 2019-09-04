Липецк, 4 сентября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. В Липецке утверждено обвинительное заключение по трём уголовным делам в отношении студентов ФГБОУ ВО «ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте

По версии следствия, в мае несколько студентов второго курса за зачёт передали доценту кафедры философии, социологии и теологии по две тысяч рублей каждый. Они стали фигурантами уголовных дел по статье «Мелкое взяточничество» и полностью признали свою вину. Теперь им грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на год.

В отношении преподавателя также было возбуждено уголовное дело, но оно было прекращено после того, как он заплатил судебный штраф.