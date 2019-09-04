Владивосток, 4 сентября, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Деловые круги не могут не приветствовать новые российско-индийские договорённости во Владивостоке, заявил глава ТПП РФСергей Катырин. На полях Восточного экономического форума президентами России и Индии был согласован пакет двусторонних документов о широком сотрудничестве, в том числе в торгово-экономической сфере и области промышленности, что крайне важно для большей активности и координации усилий бизнеса двух стран в долгосрочном плане, заметил Катырин.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди. 4 сентября 2019 года Приморский край, остров Русский

Как сообщил глава крупнейшего бизнес-объединения России, к настоящему времени создана хорошая институциональная основа для развития деловых отношений на всех уровнях.

Сергей Катырин В частности, предметно и целенаправленно работает межправительственная российско-индийская комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. Заметным деловым событием в России и Индии является ежегодный российско-индийский форум по торговле и инвестициям. Между нашими странами на регулярной основе налажен обмен деловыми миссиями. В ТПП РФ особое внимание уделяют деятельности Делового совета по сотрудничеству с Индией.

По словам главы ТПП РФ, потенциал торгово-экономических отношений двух стран далеко не исчерпан. Нынешние новые договоренности открывают долгосрочные перспективы для предпринимательства. В ТПП РФ, которая объединяет около 180 территориальных торгово-промышленных палат России, прежде всего, нацелены на взаимодействие на региональном уровне, в том числе по крупным совместным проектам, развитие контактов малого и среднего бизнеса, продвижение устойчивых производственных и кооперационных связей.