Симферополь, 4 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Крыму собрали более 6,6 тысячи тонн винограда, больше всего удалось собрать в Бахчисарайском районе. Об этом 4 сентября сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Rk.gov.ru Виноград

«Всего в республике собрано более 6,6 тысячи тонн винограда. Убранная площадь составила 1770 гектаров — это более 12% всей виноградников Крыма. Бахчисарайский район сегодня — лидер по сбору: 2 тыс. 614 тонн», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крыму планируется собрать порядка 80 тысяч тонн винограда.

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