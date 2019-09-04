Тамбов, 4 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Тамбовскую область в этом году поступит более 50 новых школьных автобуса и семь машин скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета.

Управление информационной аолитики администрации Тамбовщины Школьный автобус

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что обеспечение безопасности детей по дороге в школу и развитие службы скорой помощи являются одними из приоритетных социально значимых задач региональной власти. Новая техника поступит на Тамбовщину в соответствии с распоряжениями правительства страны. Так, сфера образования региона получит автобусы российского производства. Из них 36 вместимостью 13−20 человек, 15 вместимостью 10−12 человек, один автобус рассчитан не менее чем на 31 человека. Все эти транспортные средства заменят те, которые эксплуатируются уже более 10 лет.

По данным управления образования и науки области, за последние четырнадцать лет, с 2005 по 2018 годы, в регионе приобретено 442 школьных автобуса, которые перевозят более 8,5 тысячи детей по 479 маршрутам протяженностью более 6 тысяч километров.

Перевозка детей является очень ответственной процедурой, поэтому обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Учреждение, основанное в 2009 году в рамках проекта «Создание эффективной системы перевозок школьников», обеспечивает доступность качественного образования детей независимо от места жительства.

Медицинскую сферу тоже ждет обновление транспорта. До конца года в лечебные учреждения Тамбовской области поставят семь машин скорой помощи.

Все автомобили отличаются повышенной проходимостью, относятся к классу «В» и оснащены всем необходимым оборудованием для оказании медицинской помощи людям в любой ситуации. В региональном управлении здравоохранения сообщили, что эти транспортные средства распределят среди сельских больниц. Сейчас в составе службы скорой помощи — более 200 единиц транспорта. За последние четыре года произошло серьезное обновление ее автопарка. Так, в 2016 году в рамках партийного проекта Единой России «Качество жизни — здоровье» было получено 57 санитарных машин. В 2017 году приобретены еще 12 единиц транспорта, в 2018 году — 18.