Тамбовщина получит 52 школьных автобуса и семь машин скорой помощи
Тамбов, 4 сентября, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Тамбовскую область в этом году поступит более 50 новых школьных автобуса и семь машин скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что обеспечение безопасности детей по дороге в школу и развитие службы скорой помощи являются одними из приоритетных социально значимых задач региональной власти. Новая техника поступит на Тамбовщину в соответствии с распоряжениями правительства страны. Так, сфера образования региона получит автобусы российского производства. Из них 36 вместимостью 13−20 человек, 15 вместимостью 10−12 человек, один автобус рассчитан не менее чем на 31 человека. Все эти транспортные средства заменят те, которые эксплуатируются уже более 10 лет.
По данным управления образования и науки области, за последние четырнадцать лет, с 2005 по 2018 годы, в регионе приобретено 442 школьных автобуса, которые перевозят более 8,5 тысячи детей по 479 маршрутам протяженностью более 6 тысяч километров.
Перевозка детей является очень ответственной процедурой, поэтому обслуживанием системы перевозок школьников в регионе занимается ТОГБУ «Школьный автобус». Учреждение, основанное в 2009 году в рамках проекта «Создание эффективной системы перевозок школьников», обеспечивает доступность качественного образования детей независимо от места жительства.
Медицинскую сферу тоже ждет обновление транспорта. До конца года в лечебные учреждения Тамбовской области поставят семь машин скорой помощи.
Все автомобили отличаются повышенной проходимостью, относятся к классу «В» и оснащены всем необходимым оборудованием для оказании медицинской помощи людям в любой ситуации. В региональном управлении здравоохранения сообщили, что эти транспортные средства распределят среди сельских больниц. Сейчас в составе службы скорой помощи — более 200 единиц транспорта. За последние четыре года произошло серьезное обновление ее автопарка. Так, в 2016 году в рамках партийного проекта Единой России «Качество жизни — здоровье» было получено 57 санитарных машин. В 2017 году приобретены еще 12 единиц транспорта, в 2018 году — 18.