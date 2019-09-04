Симферополь, 4 сентября, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Приют для бездомных животных в Симферополе построят до конца 2019 года. Об этом 4 сентября сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский кот

«Строительство приюта для бездомных животных завершается, контракт заканчивается 31 декабря 2019 года. Нет сомнений, что приют появится», — отметила Маленко.

По её словам, стоимость работ составляет более 50 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, приют рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных. Проект предусматривает строительство хозяйственного и административного блоков, крытых вольеров на 148 животных, ветеринарной клиники с возможностью содержания 30 взрослых собак, 20 щенков и 70 котов, а также пожарных резервуаров и очистных сооружений.

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