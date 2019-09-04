Калуга, 4 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. XVIII Пушкинские чтения, посвященные 220-летию великого русского поэта, состоятся 6 сентября 2019 года в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском объединенном музее-заповеднике, выступившем организатором чтений.

Admoblkaluga.ru Великий русский поэт А.С. Пушкин

Среди вопросов, предложенных для обсуждении — пушкинские места в Калужской губернии, история усадьбы рода Гончаровых «Полотняный Завод», воспоминания современников «светоча русской поэзии» о её владельцах и гостях, а также о проблемах сохранения памятников истории и культуры. Также речь пойдёт об установки в Калуге памятника супружеской чете Пушкиных. Научный блок докладов будет посвящен калужским письмам А. С. Пушкина, его творчестве.

Последний раз Пушкинские чтения проводились калужскими историками, культурологами, исследователями 12 лет назад, и в юбилейный год было принято решение их возобновить.