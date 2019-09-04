Калининград, 4 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. До сезона заболеваемости ОРВИ в Калининградской области планируется привить половину населения от гриппа, сообщает сегодня, 4 сентября, пресс-служба регионального правительства. В последние годы этот показатель итак составлял порядка 45% от населения, что позволило обеспечить коллективный иммунитет — в регионе в последние два года не было зарегистрировано эпидемий гриппа.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР Прививка

«В этом году планка по вакцинации против гриппа у нас поднята еще выше: мы планируем привить около половины населения области — 49,7%», — утверждает начальник департамента охраны здоровья регионального министерства здравоохранения Оксана Кокоулина.

В регион за счёт федерального бюджета будет поставлено свыше 480 тыс. доз противогрипозной вакцины российского производства. Еще 22,5 тыс. доз будет закуплено для вакцинации беременных женщин. Вакцина уже начала поступать во все отделения поликлиник, а полностью будет доставлена до 9 сентября, после чего и начнётся вакцинация населения.