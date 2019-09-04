Волгоград, 4 сентября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького оцифровали самую старую книгу, хранящуюся в секторе редких и ценных изданий. Это богослужебная книга «Триодь постная», которая была напечатана в 1589 году и является ровесницей Волгограда, сообщили 4 сентября в пресс-службе регионального комитета культуры.

Комитет по культуре Волгоградской области «Триодь постная»

Уникальный экземпляр выполнен блестящим мастером орнаментального рисунка Андроником Невежей — он был учеником первопечатника Ивана Фёдорова. На создание книги потрачено около двух лет. Орнаменты «Триоди» практически не повторяются, лишь изредка появляются в изменённом виде или грубых подражаниях. Редкую книгу перевели в современный формат в честь 430-летия со дня основания Волгограда. Ознакомиться с оцифрованной копией можно в отделе электронного читального зала и секторе редких и ценных изданий библиотеки.

Старинные фонды в Волгоградской областной библиотеке переводят в электронный формат с 2010 года.