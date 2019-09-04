Екатеринбург, 4 сентября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Директор Оперного театра в Екатеринбурге Андрей Шишкин оказался недоволен «затянувшимися» работами на территории рядом с учреждением. Об этом сообщает ЕАН.

Uralopera.ru Андрей Шишкин

По словам руководителя, к 8 сентября 2019 года ему обещали открыть пространство перед входом в театр, однако до сих пор там всё разрыто.

«Нас это сильно волнует. Как будут заходить зрители?» — удивляется Шишкин.

Директор невысоко оценил благоустройство территории — ранее выполненные работы регулярно переделываются, отметил руководитель.

Ранее в мэрии заявляли, что все работы по благоустройству идут по графику. Завершить благоустройство подрядчик должен к концу 2019 года.