Липецк, 4 сентября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. В особой экономической зоне «Липецк» открылся завод австрийской компании «DOKA Липецк», которая производит опалубочные системы для российского рынка. В церемонии открытия завода приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и Чрезвычайный и Полномочный посол Австрии в России Йоханнес Айгнер.

Admlip.ru Церемония открытия завода австрийской компании «DOKA Липецк»

Камень будущего завода заложили в июле 2018 года, производство официально открылось 4 сентября 2019 года. Портфель заказов сформирован до конца года.

«Это первое подразделение австрийского концерна за пределами Европейского Союза. Я познакомился со свободной экономической зоной и очень впечатлен. Мы будем рассказывать об условиях успешной работы в ОЭЗ «Липецк», и если коллеги будут рассказывать другим инвесторам, это станет лучшей рекламой для других инвесторов», — сказал Йоханнес Айгнер.

«Дока Липецк» стала частью отдела производства Doka и вторым производством опалубочных систем после Амштеттена в Австрии. Особая экономическая зона «Липецк» была выбрана в том числе и потому, что хорошая инфраструктура облегчает запуск производства и последующую доставку по всей России, отметило руководство компании.

«Для нас это третье австрийское предприятие, мы хотели видеть еще больше компаний. Австрийские предприниматели могли бы заполнить те площади, которые у нас есть на липецкой и елецкой площадках. Мы благодарны за то, что Doka выбрала именно липецкую площадку для развития. Уверен, что у нас впереди плодотворное сотрудничество, в России есть много работы для строителей, потому что мы выполняем национальные проекты. Вторая и третья очереди завода могут быть построены еще быстрее, чем планировалось», — подчеркнул Игорь Артамонов.

На площади 3,5 тыс. квадратных метров производится опалубка для России и других рынков со схожими требованиями. К 2020 году объём производства постепенно достигнет 65 тыс. квадратных метров. Компания планирует использовать потенциал российского рынка в жилищном и коммерческом строительстве.

«Мы увидели большой потенциал российского рынка. Наша стратегия — быть ближе к клиенту и производить внутри страны. Филиал в Липецке — первый и значительный шаг на пути к локальному производству и устойчивому развитию. Он поможет нам стать более независимыми и конкурентоспособными», — заявил Кристиан Пум, директор по европейской части бизнеса компании Doka.