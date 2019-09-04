Кличко: «В Киеве хотят ввести по сути прямое президентское правление»
Киев, 4 сентября, 2019, 17:30 — ИА Регнум.
Правительство Украины пытается внедрить в Киеве двоевластие, а по сути прямое президентское правление. Об этом 4 сентября в Киеве на брифинге заявил мэр Киева и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.
По его словам, президент Владимир Зеленский лишает киевлян права выбирать городскую власть в столице.
Он считает, что против него «развернута широкая компания по дискредитации: брехливые сюжеты на одном общенациональном канале, надуманные производства против меня».
Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарукзаявил, что кабмин направил в Офис президента Украины представление на увольнение мэра Кличко с поста председателя КГГА. Он сообщил, что новым главой КГГА станет профессиональный менеджер, который сможет усилить работу Кличко на посту мэра и будет противостоять коррупционным группам влияния. При этом он признался, что у него нет кандидата на пост главы КГГА. 30 июляглава Офиса президента Богдан заявил, что мэр Кличко не контролирует КГГА. Он сообщил, что ранее неоднократно предлагал мэру отказаться »от института «смотрящих», отойти от коррупционных схем».