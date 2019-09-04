Калининград, 4 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Пригородными поездами в Калининградской области за 8 месяцев 2019 года было перевезено 3,5 млн пассажиров, что сразу на 27% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщила сегодня, 4 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба Правительства Калининрадской области Электропоезд

По данным регионального министерства развития инфраструктуры, такие показатели достигнуты не только за счёт пересмотра расписаний и направлений поездов, но и за счёт активной тарифной работы, программ скидок для студентов и школьников, появления терминалов по продаже билетов и торговля ими в интернете.