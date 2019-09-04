Киев, 4 сентября, 2019, 17:21 — ИА Регнум.

Facebook.com/aleksey.goncharuk Алексей Гончарук

Правительство Украины приняло постановление, которым упростило процедуру подачи обращений в комиссию министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (или комиссия по рейдерству). Об этом 4 сентября в Киеве на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мы приняли одно изменение в постановление, которое инициировало министерство юстиции. Оно позволяет нам исправить отдельные ошибки, которые сделали возможным рейдерство в этой стране. Сделали еще один маленький шажок, чтобы в Украине стало меньше рейдерства… Сейчас в министерстве юстиции действует комиссия, которую называли рейдерской, антирейдерской. К ней по-разному относились. Она рассматривала жалобы людей, которые якобы пострадали от каких-то рейдерских проявлений», — рассказал Гончарук.

Он сообщил, что теперь гражданин Украины, пострадавший от действий рейдеров, может в режиме онлайн связаться с сотрудниками антирейдерской комиссии министерства юстиции.

«Её работа была очень забюрократизирована. Чтобы туда подать заявление, человек должен был пройти семь кругов пекла. Постановление, которое мы сегодня приняли, фиксирует упрощенную процедуру общения с этой комиссией. Всё в онлайн, всё упрощено. Это не какая-то революция, а маленький шаг, но он важный, чтобы эта система стала действенной», — пояснил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Киеве нафоруме «Бизнес против уничтожения государства: анализ проблем, выводы, план действий» адвокат общественной организации «Бизнес-Варта» Андрей Неход заявил, что рейдеры не могут мгновенно осуществлятьзахваты предприятий у законных владельцев без участия министерства юстиции и лично ее руководителя Павла Петренко. Он сообщил, чтодля покрытия данной рейдерской схемы был создан квазиорган — комиссия министерства юстиции. Неход проинформировал, что именно филиалы коммунальных предприятий, которых минюст допустил на рынок регистрационных услуг, создали всплеск рейдерских атак.