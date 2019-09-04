Вильнюс, 4 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 4 сентября, внёс пакет своих предложений в весеннюю парламентскую сессию, самая громкая из которого часть стало предложение вновь пересмотреть некоторые налоги и льготы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Augustas Didžgalvis Гитанас Науседа

В частности, предлагается остановить рост необлагаемого налогами минимума, который с 1 января 2020 года должен был быть повышен с 300 до 400 евро. Науседа предлагает повысить его до 330 евро, а в дальнейшем повышать лишь на 10% в год.

Также он предлагает вдвое сократить компенсации фермерам на покупку дизельного топлива, на которое правительство ежегодно направляет свыше 80 млн евро.

Эти две меры, по утверждению Науседы, позволят высвободить в бюджете порядка 100 млн евро, которые он предлагает направить на повышение пенсий пенсионерам.