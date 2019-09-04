Челябинск купит 25 низкопольных трамваев
Челябинск, 4 сентября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Челябинск может получить 25 низкопольных трамваев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ukvz.ru
Шестиосный пассажирский вагон модельного ряда низкопольных трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С. М. Кирова
Купить трамваи могут у Усть-Катавского вагоностроительного завода. Приобрести их планируется к концу 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, сейчас по маршрутам Челябинска курсирует трёхвагонный низкопольный трамвай УКВЗ. Он проходит тестовые испытания.