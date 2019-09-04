Бишкек, 4 сентября, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Команда кинологов таможенной службы Киргизии приняли участие в соревнованиях кинологических структур таможенных ведомств стран СНГ, проходивших в Москве на базе кинологического центра таможенной службы России. Об этом сообщает пресс-центр ГТС.

Customs.kg Победители

Киргизстанские специалисты со своими питомцами смогли завоевать третье общекомандное место.

Старший инспектор Марс Эсенгулов со служебной собакой по кличке Жюль занял второе место в дисциплине «Поиск наркотических средств в багаже» и третье место — в номинации «Личный зачет».

Старший инспектор Наталья Гладкова со служебной собакой по кличке Веста завоевали «бронзу» в дисциплине «Поиск в легковом автомобиле» и «серебро» — в номинации «Послушание».