Нижний Тагил, Свердловская область, 4 сентября, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Невзирая на проблемы с аукционом, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в ближайшее время определят строителя моста через городской пруд. Об этом сообщаетЕАН.

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На строительство уже в который раз не могут найти исполнителя. Ещё до конца сентября мэрия заключит контракт с единственным поставщиком — такая процедура возможна ввиду несостоявшихся аукционов.

В областном правительстве же уверены, сообщают в агентстве, что всё происходящее — это «рабочие сложности»: на такие проекты (а стоимость моста оценивается в 4 млрд рублей) редко можно сразу найти подрядчика.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал «не истерить» из-за очередного срыва конкурса. Главное — выбрать надёжного строителя, уверен градоначальник.