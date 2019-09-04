Симферополь, 4 сентября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Проблему нехватки врачей в Крыму будут решать за счёт доплат из бюджета республики. Об этом 4 сентября во время расширенного заседания коллегии республиканского министерства здравоохранения заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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«Решать проблему будут за счёт расширения числа дефицитных специальностей, представители которых могут рассчитывать на ежемесячные доплаты из крымского бюджета, составляющие сейчас 7 тысяч рублей для врачей, 5 тысяч — для фельдшеров и 4 тысячи — для медсестер и акушеров», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма предложили закрепить всё население полуострова за частными клиниками.

Подробности: Глава Крыма предложил «прикрепить» жителей к частным клиникам