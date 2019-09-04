Симферополь, 4 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Крыму не хватает 598 врачей и почти полторы тысячи специалистов среднего медперсонала. Об этом 4 сентября во время расширенного заседания коллегии республиканского министерства здравоохранения заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

«Количество работников сферы здравоохранения в 2014 году составляло 44 тыс. 773 человека, из них медицинских работников — 34 тыс. 451 человек. В настоящий момент в здравоохранении работает 42 тыс. 758 человек. Из них медицинский персонал составляет 32 466 человек. При этом отрасли не хватает 598 врачей и 1483 специалиста из числа среднего медицинского персонала», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил президенту Владимиру Путину о том, что отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем полуострова.

Об этом: Путину пожаловались на нехватку медицинских кадров в Крыму