Жуковский район, Калужская область, 4 сентября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Лучшее школьное лесничество Калужской области назовут 21 сентября 2019 года на конкурсе, который состоится в селе Спас-Прогнанье Жуковского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Admoblkaluga.ru На занятии в школьном лесничестве

В конкурсе принимают участие команды школьных лесничеств, созданные на базе образовательных организаций. В состав команды входят три учащихся школьного лесничества. Лично-командный конкурс состоит из 11 этапов, включающих как теоретические, так и практические задания. Победитель конкурса, занявший первое место, будет награждён дипломом и денежной премией в пять тысяч рублей. Для победителей в командном первенстве полагается денежное вознаграждение в 40 тыс. рублей.

Конкурс школьных лесничеств проводится в целях повышения их роли в работе по сбережению и приумножению лесных богатств области, сохранению и усилению защитных, оздоровительных и полезных функций леса, формированию у членов школьных лесничеств культуры профессионального поведения в лесу.