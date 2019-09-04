Цхинвал, 4 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. На заседании кабинета министров Южной Осетии 4 сентября были внесены изменения в постановление правительства от 2010 года «О запрете вырубки хвойных пород древесины и вывоза круглого леса и пиломатериалов за пределы Республики Южная Осетия». На сплошную рубку леса запрет сохранился, но, согласно изменениям, теперь разрешена вырубка перестойных буковых насаждений объемом до 32 тысяч кубометров в год.

Viter All Буковый лес

Как отметил представитель управления лесного хозяйства Южной Осетии Ахсар Келехсаев, общий запас древесины в республике составляет 18 млн кубометров. Из них 4 миллиона — перестойная древесина, которую надо вырубать. Буковые леса находятся в Знаурском, Ленингорском, Дзауском и частично в Цхинвальском районах.

«Общество с ограниченной ответственностью «Модульные технологии Осетии» является потенциальным инвестором инвестиционного проекта создания лесоперерабатывающего комплекса в Республике Южная Осетия. Данная организация будет заниматься экспортом древесины бука в течение 25 лет», — рассказал Келехсаев.

Премьер-министр Эрик Пухаев подчеркнул, что организация, которая займется экспортом древесины, должна будет проводить и лесовосстановительные работы.