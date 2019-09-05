Рим, 5 сентября, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Церковь отражает «агрессию русского мира», полагает Петр Порошенко, сделавший соответствующее заявление на литургии в греко-католическом соборе в Риме. В этом же городе в те же дни прозвучали и другие примечательные заявления в ходе очередного синода епископата Украинской греко-католической церкви. Какие политические акценты были расставлены украинскими униатами на этот раз, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Ugcc.ua Франциск принял епископов Священного Синода УГКЦ в Апостольском дворце в Ватикане

Соборную молитву епископ Богдан Дзюрах предварил словами «о Божьем благословении нашего народа и всех страдающих от насилия и агрессии народов мира». А Порошенко опять же поприветствовал переговоры об объединении УГКЦ и Православной церкви Украины.

При этом мнение папы Римского Франциска, похоже, оказывается для греко-католиков далеко не решающим, хотя еще два месяца назад он указал иерархам УГКЦ на первоочередность их духовной (а не политической) миссии. Более того, понтифик ясно предупредил их о недопустимости вмешательства в политику. Реагируя на нынешнее мероприятие, понтифик вновь подчеркнул, что синод — не парламент. Так зачем же УГКЦ столь усиленно продолжает педалировать тему объединения? Не ради ли заветного статуса патриархата, для получения которого все средства хороши?

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Папа Франциск снова предупреждает украинских униатов».