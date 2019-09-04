Москва, 4 сентября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Реконструкция Политехнического музея в Москве и прилегающей к нему территории являются сложными проектами благоустройства столицы. Об этом 4 сентября заявил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

«Благодаря этой общественной зоне москвичи смогут переходить в зону «Зарядья», а оттуда — к парку Горького», — сказал Шувалов.

Глава госкорпорации отметил, что мало где ещё в мире есть такая доступная городская среда, как в Москве. Что касается Политехнического музея столицы, то, по словам Шувалова, после реконструкции, которая завершится примерно через год, объект будет представлять собой «инновационный музей — больше чем музей».