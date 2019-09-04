Сухум, 4 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. На первом Ялтинском международном фестивале-конкурсе песни, танца и инструментального искусства юных талантов «Звёздный путь» Абхазию представят учащиеся эстрадного отделения Сухумского государственного музыкального училища им. А. И. Чичба. Фестиваль пройдет с 7 по 11 сентября. Об этом сообщает АпсныПресс.

Sputnik-abkhazia.ru Выступление студентов Сухумского государственного музыкального училища им. А. И. Чичба в 2015 году

В конкурсе примут участие дети из разных стран и регионов России. В жюри будут заседать звезды кино и телевидения.

Участие абхазских представителей в фестивале организовано при поддержке министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.