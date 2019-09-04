Елец, Липецкая область, 4 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Елецкий районный суд Липецкой области вынес приговор по уголовному делу об убийстве водителя такси в посёлке Елецкий, которое произошло в феврале 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ashely Moreno Задержание

18-летний житель посёлка Елецкий хотел уехать домой из Ельца, но опоздал на рейсовый автобус. Он взял такси, хотя не имел при себе денег для оплаты поездки. Прибыв на место, водитель заблокировал двери и потребовал платы. Пассажир нанёс ему несколько ударов ножом, отогнал машину и отправился к родственникам.

После задержания подозреваемый дал признательные показания, но в суде от них отказался. Однако следователи собрали достаточно доказательств, и суд признал мужчину виновным по статьям «Убийство» и «Угон». Учитывая состояние здоровья обвиняемого и наличие у него малолетнего ребенка, суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу семьи погибшего с него взыскали компенсацию за моральный вред. Приговор пока не вступил в законную силу.