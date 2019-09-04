Москва, 4 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Нефтяные цены 4 сентября пытаются расти на фоне выхода позитивной статистики из Китая, где сектор услуг растет рекордными за последние три месяца темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, появилась информация о падении экспорта из Венесуэлы в августе до минимальных отметок с начала года на фоне ужесточения санкция со стороны США,

Тем не менее, опасения касательно ослабления мировой экономики и возможного снижения спроса на сырье слишком велики, из-за чего потенциал для роста цен ограничен», — пояснил эксперт.

Считалось, что экономика США находится в гораздо более выигрышном положении, чем у европейских, однако недавний отчет по деловой активности может изменить мнение участников рынка. Впервые с 2016 года индекс упал ниже критической отметки в 50 пунктов.

«В целом США выглядят все еще хорошо, но негативная статистика в совокупности с падением производственной активности седьмой месяц подряд в ЕС практически не оставляет нефти шансов на дальнейшее укрепление. Вероятнее всего, в скором времени падение продолжится до отметки в $58 за баррель», — предположил Дадашев.

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