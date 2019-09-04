Кличко уволили с должности главы Киевской государственной администрации
Киев, 4 сентября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Правительство Украины удовлетворило просьбу офиса президента об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 4 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Виталий Кличко
«Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление — всё», — написал он.
Гончаренко отметил, что теперь принятое решение поступит президенту Украины Владимиру Зеленскому для принятия окончательного решения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что отставка Кличко не является для команды Зеленского первоочередной задачей.
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