Киев, 5 сентября, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Резонансная новость об участии главного раввина Украины Яакова-Дова Блайха в установлении памятного креста в честь коллаборационистов ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвала непонимание: каким образом этот человек вообще счел для себя возможным участвовать в прославлении погромщиков. Этим вопросом задается обозреватель ИА REGNUMАвигдор Эксин.

Еврейский погром во Львове. 1941

Установлен был крест на еврейском кладбище (!) западноукраинского города Самбора, где в годы Второй мировой войны были полностью истреблены все евреи. Логика главного раввина Украины, которой он поделился в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, является весьма показательной, ведь всё началось с благих намерений Блайха.

Он, оказывается, хотел вовсе не прославить бандеровцев, а перенести памятный крест с еврейского кладбища. Согласно версии раввина, его участие было обусловлено очищением кладбища от крестов в честь членов преступной организации и открытием памятника — смягченного варианта чествования изуверов. Но, как показывает отклик в СМИ, удалось ему только одно: запятнать себя участием в прославлении коллаборационистов, не добившись никакого переноса памятника палачам евреев.

Читайте статью Авигдора Эскина «Раввин Блайх о своём участии в открытии памятника бандеровцам в Самборе».