Исламабад, 4 сентября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Власти Пакистана отметят в пятницу, 6 сентября, «День обороны», а также «День солидарности с Кашмиром». Об этом 4 сентября сообщает Geo TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

В этот день объявляется выходной до 15:00, граждане страны будут посещать места памяти мучеников, погибших в боевых столкновениях.

Напомним, Нью-Дели и Исламабад имеют территориальные споры, в частности из-за индийского штата Джамму и Кашмир, в котором большая часть населения исповедует ислам, что является объективной предпосылкой для сепаратистских настроений.