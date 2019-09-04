Магас, 4 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. В Ингушетии выявлен факт хищения электроэнергии на сумму свыше 130 млн рублей. Такое значительное хищение смог совершить майнер, установив недалеко от села Плиево Назрановского района криптоферму, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Подозреваемый в совершении преступления установил два трансформаторных пункта и при их помощи подавал электроэнергию в помещение, в котором был обнаружен 1651 аппарат для получения криптовалюты.

В настоящее время информация о совершенном преступлении передана в правоохранительные органы Ингушетии для принятия решения о возбуждении уголовного дела по факту крупного хищения.

В энергокомпании отметили, сумма в размере 130 млн рублей составляет почти 30% годового бюджета всего Назрановского района. Этих денег могло бы хватить для проведения масштабной реконструкции электросетей в нескольких селах Ингушетии.

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Ранее сообщалось, что несколько фактов хищения электроэнергии подобным образом было выявлено в 2019 году в Дагестане. Так, 36-летний житель дагестанского города Хасавюрта, незаконно подключившийся к электросети, заработал с помощью майнинг-ферм более 4,5 млн рублей.